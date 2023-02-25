Украина увеличит заминированную зону на границе с РФ и Белоруссией до 2 км

В украинской погранслужбе сообщили, что также была упорядочена система привлечения к пограничной службе военных и бойцов Нацгвардии и Нацполиции.

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Украина увеличит площадь заминированной территории на границе с Россией и Белоруссией. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада страны.

«Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину. Это практически будет заминированная территория», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале погранслужбы Украины.

Отмечается, что также была упорядочена система привлечения к пограничной службе военных и бойцов Нацгвардии и Нацполиции, а также «определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения».

Ранее МИД Польши сообщил о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией. Заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский сообщил, что такие решения не принимаются исключительно по политическим мотивам.