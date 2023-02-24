Под Авдеевкой российские военные уничтожили командный пункт украинских боевиков
В МО РФ также сообщили об уничтожении склада с боеприпасами.
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В Донецкой Народной Республике российские военные в районе населенного пункта Авдеевка уничтожили командный пункт украинских националистов. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Также под Авдеевкой уничтожили склад с боеприпасами. Кроме того, на Донецком направлении нанесен удар по скоплению боевиков. Потери противника составили до 240 человек.
Напомним, что накануне Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об уничтожении еще одного склада в районе Авдеевки.
Еще шесть мест хранения были взорваны в районе населенных пунктов Раздолье, Богатырь, Угледар, Разлив и Водяной ДНР.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов