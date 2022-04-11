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Миллионы ущерба: группу ловцов крабов задержали в Сахалинской области

алиса краузова
04:05 11.04.2022
ФСБ задержало браконьеров, промышлявших незаконной ловлей краба на Сахалине.
© Видео: ФСБ России по Сахалинской области © Фото: ФСБ России по Сахалинской области
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В Сахалинской области задержаны злоумышленники, промышлявшие незаконной ловлей краба на территории РФ. Согласно установленным данным, преступная группа добывала морских животных для дальнейшей продажи на внутреннем рынке.

Нарушители были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону на побережье Татарского пролива при попытке доставить крабов на берег. В отношении девяти граждан, причастных к нелегальной деятельности, возбуждено уголовное дело.

В ходе осмотра у браконьеров было изъято 342 особи крабов различных видов. Ущерб, нанесенный задержанными, оценили в пять миллионов рублей. Также у преступной группы были изъяты три маломерных плавательных средства и три автомобиля. В настоящее время им грозит наказание до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

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