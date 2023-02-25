Херш заявил, что Европе нужно бояться следующей зимы из-за подрыва «Северных потоков»

© Фото: IMAGO, Rene Traut, GlobalLookPress

Из-за подрыва «Северных потоков» европейским странам следует опасаться следующей зимы. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии и журналист-расследователь Сеймур Херш.

«Между подрывом трубопроводов в конце сентября и началом этой зимы, Европе еще удалось пополнить запасы топлива. А вот в отношении следующей зимы действительно есть чего опасаться», — сказал Херш в интервью RT.

Журналист отметил, что население Европы очень внимательно относится к этой проблеме. Так, по его словам, в ФРГ видят основания для волнений. Сейчас в Германии активно обсуждается вопрос, связанный с газом.

Напомним, недавно Сеймур Херш обнародовал расследование о причастности военных Норвегии и США к подрыву «Северных потоков». По его словам, бомбу под трубы заложили американские водолазы, а взрыв произвели норвежцы.

В минувший вторник в Совбезе ООН прошло заседание, посвященное диверсии. На нем постпред РФ Василий Небензя отметил, что у России нет сомнений в выводах Херша. Он подчеркнул, что виновные в теракте должны понести наказание и выплатить компенсации, иначе в мире наступит эпоха «хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества».