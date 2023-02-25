«Скопинского маньяка» освободили из-под стражи

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Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», отпустили из следственного изолятора. Он проходит по делу об укрывательстве убийства, произошедшего 2 августа прошлого года в его доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по Рязанской области.

«По решению суда прекращен срок содержания под стражей», - заявили в Следственном комитете.

Сообщается, что уже истек предельный срок содержания Мохова под стражей. При этом следственные действия по делу уже завершены.

Напомним, 7 августа прошлого года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Жертву убили за пять дней до этого в ходе пьяной ссоры, произошедшей в доме Мохова.

В преступлении подозревается знакомый «скопинского маньяка». Чтобы скрыть следы убийства, он решил перенести тело из дома, в чем Мохов якобы помогал ему.

Напомним, «скопинский маньяка» известен тем, что четыре года удерживал у себя в подвале двух несовершеннолетних девушек. Отсидев за это в колонии 17 лет, он вышел на свободу в 2021 году.