Небензя и Полянский покинули зал СБ ООН перед началом выступления спикеров от ЕС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя и его первый зам Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза и не стали слушать выступление представителей ЕС во главе с Боррелем.

© Фото: Dennis Van Tine., ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Участие в заседании Совета безопасности ООН представителей 12 стран ЕС во главе с Жозепом Боррелем не принесет пользу дискуссии по украинскому кризису. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой добавленной стоимости дискуссии не принесут», - приводит его слова RT.

В связи с этим, не дожидаясь начала выступления европейских дипломатов, Небензя покинул зал заседания вместе со своим первым заместителем Дмитрием Полянским. Российский постпред также отметил, что подобный подход стран ЕС к решению проблем на Украине девальвирует ценность деятельности Совбеза.

Ранее Василий Небензя заявил, что наша страна готова к переговорам по мирному достижению целей специальной военной операции. При этом другие сценарии рассматриваться не будут, а утверждения о том, что Москва стремится уничтожить Украину являются ложью, заключил он.