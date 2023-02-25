Канада анонсировала новую поставку танков Leopard 2 на Украину

«Сегодня Канада анонсирует новую военную поддержку для наших друзей на Украине. Мы поставим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооруженным силам Украины и бронированную ремонтно-эвакуационную машину», - сказал он в своей речи, трансляцию которой вел телеканал CPAC.

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