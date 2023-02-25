Канада анонсировала новую поставку танков Leopard 2 на Украину
Премьер-министр Канады также анонсировал санкции против физических и юридических лиц в России.
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Канада поставит на Украину четыре танка Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Сегодня Канада анонсирует новую военную поддержку для наших друзей на Украине. Мы поставим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооруженным силам Украины и бронированную ремонтно-эвакуационную машину», - сказал он в своей речи, трансляцию которой вел телеканал CPAC.
Трюдо также объявил о новых санкциях против 129 физических и 63 юридических лиц в Российской Федерации.
Ранее украинский премьер-министр Дмитрий Шмыгаль объявил о прибытии на Украину первых четырех танков Leopard 2 из Польши.