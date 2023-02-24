На ПА ОБСЕ назвали «тряпкой» украинский флаг

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Во время выступления представителей белорусской делегации на парламентской ассамблее ОБСЕ активисты попытались развернуть флаг Украины. Однако провокаторов попросили «убрать тряпку».

При этом происходящее никак не смутило выступающих. Белорусский делегат продолжил свою речь, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Напомним, в конце прошлого года глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе инструментом продвижения коллективных интересов Запада.

Дипломат отметил, что за время председательства в организации Польши результативность ее работы свелась к нулю. Однако это не стало для России неожиданностью.

По словам Сергея Лаврова, ОБСЕ изначально была создана как платформа для равноправного диалога стран, однако в течении последних лет в этом плане организация столкнулась с серьезным кризисом.