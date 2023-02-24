Time: США могут дать Украине деньги, чтобы она смирилась с утратой территорий

Обозреватель Филип Шорт считает, что в Белом доме не заинтересованы в продвижении украинских боевиков на присоединенные российские территории.

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США могут предоставить Украине финансовую помощь, чтобы она смирилась с потерей своих территорий. Такое предположение выдвинул обозреватель Time Филип Шорт. По его словам, подобное возможно, если будет достигнут компромисс о сохранении за Россией уже присоединенных территорий.

Шорт отметил, что администрация Джо Байдена боится неуправляемой эскалации, к которой может привести продвижение украинских националистов на российские территории. Это намерены предотвратить в Белом доме.

«Если такое произойдет, украинцы не без оснований воспримут это как предательство, но, в конце концов, у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться. Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении», - сказал Шорт.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США продолжат поставлять оружие на Украину, чтобы помочь ей восстановить свою территориальную целостность.

Так Нуланд ответила на вопрос, продолжит ли ее страна снабжать Киев оружием. При этом она отметила, что поставки продолжатся до тех пор, «пока Украине нужно бороться за свое выживание».