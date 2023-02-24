МИД КНР: односторонние санкции не решают проблем, а создают новые

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Китай выступает против односторонних санкций и давления на страны, так как это не только не решает проблем, но и создает новые. Об этом говорится в представленном Пекином документе об урегулировании ситуации на Украине.

«Односторонние санкции и чрезмерное давление не только не решают проблемы, но и создают новые. Выступаем против любых односторонних ограничений, не санкционированных Советом Безопасности», - гласит документ.

Странам, которые вводят односторонние санкции, следует перестать злоупотреблять этим инструментом, подчеркнули в КНР. Вместо этого следует создать условия для деэскалации конфликта на Украине, а также для улучшения ситуации в развивающихся странах, считают в Пекине.

Китай утром 24 февраля обнародовал план урегулирования ситуации на Украине, который состоит из 12 пунктов. В частности, он призывает к прекращению боевых действий и немедленному возобновлению переговоров.