Минобороны ФРГ: «красной линии» в вопросе поставок оружия Украине нет

Глава немецкого Минобороны заявил, что в вопросе военной поддержки Киева нет «красной линии», а если бы была, то ее не стоило бы описывать публично.

© Фото: Christian Charisius, dpa, GlobalLookPress

В вопросе оказания военной помощи Киеву нет «красной линии». Об этом заявил в эфире телканала RTL министр обороны Германии Борис Писториус.

«Красной линии в этом смысле нет. А если она и должна быть, то ее не следует описывать публично», - приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что для ФРГ важно другое, а именно - не становиться соучастником конфликта и не действовать отдельно от союзников.

«Мы работаем вместе с партнерами и будем продолжать действовать согласованно, но очень расчетливо и взвешенно», - заключил Писториус.

Ранее стало известно, что США намерены потратить в рамках нового пакета военной помощи Украине 2 миллиарда долларов. Причем, как сообщил телеканал CNN, Пентагон не будет передавать Киеву технику со своих складов, а закупит новую, что значительно увеличит время поставок.