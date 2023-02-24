Минобороны ФРГ: «красной линии» в вопросе поставок оружия Украине нет
В вопросе оказания военной помощи Киеву нет «красной линии». Об этом заявил в эфире телканала RTL министр обороны Германии Борис Писториус.
«Красной линии в этом смысле нет. А если она и должна быть, то ее не следует описывать публично», - приводит его слова РИА Новости.
Он также отметил, что для ФРГ важно другое, а именно - не становиться соучастником конфликта и не действовать отдельно от союзников.
«Мы работаем вместе с партнерами и будем продолжать действовать согласованно, но очень расчетливо и взвешенно», - заключил Писториус.
Ранее стало известно, что США намерены потратить в рамках нового пакета военной помощи Украине 2 миллиарда долларов. Причем, как сообщил телеканал CNN, Пентагон не будет передавать Киеву технику со своих складов, а закупит новую, что значительно увеличит время поставок.