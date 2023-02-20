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Минтранс потребовал от регионов РФ подготовить инфраструктуру для электросамокатов

Семен Лавров
04:33 20.02.2023
Минтранс направил в субъекты РФ письмо, согласно которому региональным чиновникам следует подготовить инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности в соответствии с новой редакцией ПДД.
Минтранс потребовал от регионов РФ подготовить инфраструктуру для электросамокатов
© Фото: Elena Mayorova Global Look Press
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Чиновникам субъектов Российской Федерации следует подготовить парковочные места и инфраструктуру для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующее письмо разослало в регионы Министерство транспорта. С текстом послания ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Данная потребность обусловлена вступлением 1 марта в силу новой редакции ПДД, которая предусматривает скоростные ограничения для владельцев СИМ, а также вводит другие правила по их использованию на дорогах, следует из публикации.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что в регионах должны быть созданы все условия для безопасного и комфортного передвижения граждан на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и др. Планы их интеграции в транспортную систему субъектов РФ необходимо разработать на весенне-осенний период, а также назначить ответственных за их реализацию чиновников.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал введение ограничения скорости для СИМ оправданной мерой. По его мнению, молодые люди, которые являются основными пользователями таких средств, зачастую становятся виновниками ДТП, из-за того, что не умеют правильно оценивать ситуацию на дорогах.

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