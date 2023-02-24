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МИД Франции: первые танки AMX-10 прибудут на Украину в ближайшее время

Анна Касаткина
04:00 24.02.2023
Париж также обязуется отправить Украине гаубицы Caesar и системы ПВО, отметила глава МИД.
МИД Франции: первые танки AMX-10 прибудут на Украину в ближайшее время
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency GlobalLookPress
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В ближайшее время на Украину прибудут первые французские колесные танки AMX-10 RC. Об этом рассказала глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает RT.

На пресс-конференции в штаб-квартире ООН Колонна отметила, что заверила своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке Украины со стороны Франции, а также рассказала о помощи Киеву в размере двух миллиардов евро.

«Мы также усилили нашу поддержку в плане подготовки украинских военнослужащих, а также приняли решение поставить колесные танки AMX-10 RC, прибытие которых на Украину ожидается в ближайшее время», - подчеркнула глава французского МИД.

Помимо этого, Париж направит на Украину дополнительные гаубицы Caesar, системы ПВО, боеприпасы и бронетранспортеры, добавила Колонна.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава отправит Киеву танки Leopard в середине марта. В настоящее время украинские военные проходят обучение управлению бронемашинами с натовскими инструкторами.

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