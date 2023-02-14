Глава МО Польши заявил о поставках танков Leopard на Украину в марте

По данным польского оборонного ведомства, танки Leopard поступят на вооружение украинских националистов в середине марта.

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Украинские боевики получат в марте танки Leopard. О поставках немецких тяжелых танков Leopard на Украину заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе на брифинге по итогам встречи представителей стран НАТО. Они обсуждали сегодня наращивание военной помощи Киеву.

«В марте эти танки попадут на Украину. Уже в середине марта... такая помощь будет предоставлена», - сказал Блащак.

Глава польского оборонного ведомства уточнил, что натовские инструкторы обучают боевиков управлению танками Leopard.

«Украинские солдаты проходят обучение в Польше», - отметил польский министр.

Ранее сообщалось, что ФРГ под давлением союзников по НАТО согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешить аналогичные поставки из других стран. США заявили о готовности направить на Украину партию танков Abrams.

Напомним, что Владимир Путин заявил, что Запад вновь воюет против России с помощью украинских бандеровцев и угрожает немецкими танками - на этот раз Leopard.