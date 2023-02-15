Участники спецоперации пообщались по телемосту с родными из Татарстана

Военнослужащие заверили родных, что у них все хорошо и они вернутся домой с победой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Центрального военного округа, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), смогли пообщаться в режиме видеосвязи со своими родными и близкими из Татарстана. Запись телемоста опубликовало Министерство обороны РФ.

Показано помещение, где военнослужащие сидят вместе, а затем каждому из них предоставляют возможность поговорить отдельно со своими родственниками. По кадрам понятно, что бойцы очень рады видеть своих жен и детей, а те в свою очередь выражают теплые слова поддержки.

Военнослужащие заверяют родных, что с ними все в порядке, и обещают вернуться домой. Дети читают стихи своим отцам. Завершается телемост бурными аплодисментами.

Такие телемосты проходят регулярно. В рамках подобных сеансов на связь с зоной спецоперации выходят родственники военнослужащих из разных регионов России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов