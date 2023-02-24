Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит сокрушительный удар РСЗО «Град» из кабины

Бойцы 5-ой бригады 1-го армейского корпуса выпустили по позициям националистов на Марьинском направлении три ракеты.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие нанесли точечный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по позициям украинских националистов на Марьинском направлении. Огонь ведут бойцы 5-ой бригады 1-го армейского корпуса.

Сейчас необходимо поддержать пехоту, которая развивает наступление. Установку «Град» оперативно приводят в боевое положение. Наводчики завершают приготовления. Корреспондент «Звезды» впервые оказывается в кабине РСЗО во время ведения огня. Спустя несколько минут приготовления окончены и дается команда открыть огонь. Три ракеты штатно уходят к цели.

Ранее российская артиллерия уничтожила огневую точку противника в зоне спецоперации. Боевиков накрыли «Градом». От разведки поступила информация о скоплении украинской техники и пехоты.