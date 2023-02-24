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ГА ООН отклонила поправку Белоруссии к резолюции о «справедливом мире» на Украине

Семен Лавров
02:21 24.02.2023
Генассамблея ООН отклонила поправку Белоруссии к резолюции о «справедливом мире» на Украине. В ней РБ призывала страны организации отказаться от поставок оружия Киеву.
ГА ООН отклонила поправку Белоруссии к резолюции о «справедливом мире» на Украине
© Фото: Mark Garten, UN Photo, Globallookpress
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Генассамблея ООН не приняла поправки к антироссийской резолюции о «справедливом мире» на Украине, предложенные Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что РБ предлагал членам организации отказаться от поставок оружия и осудить заявления европейских политиков о Минских соглашениях. Данная инициатива не получила нужного количества голосов на генассамблеи.

Напомним, что составленная странами Запада резолюция о «справедливом мире» на Украине была принята в ООН 23 февраля. Она требует от России вывести все вооруженные силы с украинских территорий в международно-признанных границах, а также прекратить наносить удары по инфраструктуре этой страны.

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