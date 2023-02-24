Вашингтон ввел санкции в отношении губернаторов регионов России

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Госдепартамент Соединенных Штатов Америки объявил о введении ограничительных мер в отношении России. В новый санкционный перечень вошли главы десятков российских регионов. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

Рестрикции коснулись губернаторов Астраханской, Мурманской, Саратовской, Омской, Ярославской областей, глав республик Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Удмуртия, Хакассия, губернаторов Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также глав Краснодарского и Хабаровского краев. Всего в «черном» списке Госдепа США числятся сорок глав субъектов России, передает телеканал «360».

Кроме того, Госдепартамент ограничил деятельность ряда чиновников из российского правительства. Санкции были введены в отношении министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, главы Министерства труда Антона Котякова, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Также в санкционный список попали глава МЧС Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова и министр спорта Олег Матыцин, а также руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и министр энергетики Николай Шульгинов. Персональные рестрикции наложили и на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон и его союзники по «Большой семерке» приняли решение ввести новые санкции в отношении более чем двухсот физических и юридических лиц из Российской Федерации и третьих стран из Европы, Азии и с Ближнего Востока, поддерживающих РФ. Отмечается, что ограничительные меры будут введены в отношении «десятка российских финансовых учреждений», российских чиновников и представителей власти новых регионов России.