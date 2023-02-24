В прокуратуре Владимира заявили, что не добиваются запрета YouTube в целом

В прокуратуре отметили, что ведомство добивается ограничения доступа только к определенной информации.

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Прокуратура Владимира не намерена добиваться тотального запрета работы видеохостинга YouTube на территории России, а лишь требует ограничить доступ к определенной информации. Об этом заявили в ведомстве.

«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию...», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры.

Ранее в картотеке Ленинского районного суда появилась информация, что надзорное ведомство намерено добиваться ограничения работы видеохостинга в стране.