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Прокуратура Владимира потребовала запретить YouTube в России

Ян Брацкий
18:56 24.02.2023
Накануне видеоплатформа YouTube заблокировала канал российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева.
Прокуратура Владимира потребовала запретить YouTube в России
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Прокуратура Владимира обратилась в Ленинский районный суд города с требованием ограничить доступ к видеохостингу YouTube на территории России. Как следует из данных судебной картотеки, прокурор требует ограничить доступ сразу к нескольким доменам, среди которых youtube.com. Согласно опубликованным записям, исковое заявление было подано 7 февраля.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что в ближайшие годы блокировка видеохостинга на территории России не планируется, хотя он это заслуживает. Как отметил заместитель главы Комитета по информационной политике Антон Горелкин, YouTube участвует в информационных атаках на россиян и блокирует альтернативные точки зрения, поддерживая русофобию.

А накануне видеоплатформа заблокировала канал российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева, на который были подписаны миллион пользователей Сети. Аналогичная участь чуть ранее постигла канал Совета Федерации, просуществовавший на YouTube более восьми лет.

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