ФОМ: 81% опрошенных одобряют деятельность Путина
Кроме того, более половины опрошенных положительно оценили работу российского правительства.
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос, согласно результатам которого 81% опрошенных одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента. Кроме того, 54% оценили работу кабмина на оценку «хорошо».
Работу его главы Михаила Мишустина положительно оценили 59%. Всего в опросе приняли участие 1 500 человек.
Накануне ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому 82% опрошенных сочли интересным недавнее обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Еще 78% сочли его искренним.