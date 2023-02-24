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Корреспондент «Звезды» показала, как герои СВО готовятся к возвращению на передовую

Елена Сивонен
17:38 24.02.2023
Подготовку российских военнослужащих продолжают корректировать с учетом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Каждый день участники спецоперации совершают подвиги и защищают Отчество, выполняя поставленные задачи. Российские военнослужащие проявляют стойкость и отвагу. Они ведут наступательные действия и побеждают в боях, даже если противник имеет численное превосходство. Но здесь важна работа каждого - и тех, кто в обороне, и тех, кто обеспечивает нужды армии.

Защитники Северного флота и сегодня не делают для себя исключения. День, отмеченный в календаре красным цветом, проводят на полигоне. С огневых рубежей то и дело звучит команда «Заряжай!». Звуки выстрелов слышны на сотни метров.

Чтобы быть не просто хорошим стрелком, а настоящим мастером стрелкового дела, нужно постоянно совершенствовать свое мастерство. Именно этим бойцы Северного флота и занимаются, тренируясь на полигонах ежедневно. И днем, и ночью. В условиях, максимально приближенных к боевым.

Мотострелок Вадим сейчас снова, говоря образно, ставит руку. Часами стреляет из автомата, чтобы вернуть себе форму после травмы.

Ранение Вадим получил в ходе спецоперации во время боя на Харьковском направлении, где вместе с сослуживцами удерживал стратегически важную высоту. И под мощным артобстрелом, несмотря на собственные травмы, на себе выносил товарищей с поле боя. Теперь на груди воина поблескивают медаль «За отвагу» и медаль Суворова, полученные за проявленные в тех боях героизм и стойкость.

«Бояться ничего не надо. Если призовут, то надо идти и не отступать назад. Да, не спорю, есть моменты, когда страшно, но к этому привыкаешь», - поделился наводчик отдельной мотострелковой бригады Северного флота Вадим.

Командир взвода Николай делится своим боевым опытом. Говорит, бояться во время боя не стыдно. Как и молиться. За себя и товарищей. Подразделение несколько дней давало отпор врагу под Сватово. И, несмотря на численное превосходство противника, удержало позицию. Со своей стороны без потерь убитыми.

«Тяжело было, да, очень тяжело. И морально тяжело. Каждый день они прорывались, пытались. Девять человек у нас было ранено на этой позиции», - рассказал командир взвода отдельной мотострелковой бригады Северного флота Николай.

Подготовку военнослужащих продолжают корректировать с учетом опыта специальной военной операции. Его передают те, кто уже прошел так называемую боевую обкатку и даже после ранения ждет возвращения на передовую. Таких сейчас большинство, и все они герои, независимо от наличия и количества наград. Настоящие защитники нашей страны.

Ранее фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова, которую пригласили на концерт ко Дню защитника Отечества в Центральный академический театр Российской Армии, рассказала «Звезде» о своем подвиге и чудесном везении во время спецоперации. По ее словам, минометный снаряд боевиков пробил две стенки машины, в которой ехали медики и раненые военнослужащие.

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