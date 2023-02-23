Военный фельдшер Иванова рассказала о подвиге и везении в ходе спецоперации

По словам фельдшера хирургического отделения Екатерины Ивановой, минометный снаряд боевиков пробил две стенки машины, в которой ехали медики и раненые военнослужащие.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова, которую сегодня пригласили на концерт ко Дню защитника Отечества в Центральный академический театр Российской Армии, рассказала «Звезде» о своем подвиге и чудесном везении во время спецоперации.

«Мы перевозили раненых, попали под минометный обстрел. Прилетел снаряд, прорвал две стенки нашей машины, не взорвался, не детонировал, рядом просто воткнулся. Нас ранило обшивкой от машины, в ходе чего я получила осколочное ранение, помогала раненым бойцам, оказывала медицинскую помощь, помогала эвакуироваться», - сказала она.

Девушка добавила, что за спасение раненых ее наградили медалью «За Отвагу».

«В театре здесь, конечно, я впервые. Физически я здесь, но сердцем и душой я с ребятами, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции», - отметила Иванова.

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