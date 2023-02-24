Украинский премьер Денис Шмыгаль также считает, что Киев может поделиться опытом боевых действий со странами-членами Североатлантического блока.

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Украинская армия фактически стала армией Североатлантического альянса, так как киевские власти внедрили стандарты блока в свои вооруженные силы. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Фактически, украинская армия уже является армией НАТО, потому что вся наша техника - это техника НАТО. Мы внедрили стандарты НАТО в наших вооруженных силах», - сказал он в интервью испанской интернет-газете El Confidencial.

Украинские премьер также выразил уверенность, что у вооруженные формирования украинских националистов получили значительный опыт ведения боевых действия, которым, как утверждает Шмыгаль, Киев может поделиться со странами-членами НАТО.

«Все это дает мне уверенность в том, что Украина в ближайшем будущем станет очень сильным и одновременно необходимым членом НАТО. На Вильнюсском саммите члены НАТО будут принимать очень важные решения. Мы надеемся, что они будут такими, какие мы хотим», - отметил глава украинского правительства.

Помимо этого, Шмыгаль заявил о намерении режима Зеленского завершить исполнение всех рекомендаций Европейской комиссии (ЕК), чтобы через два года иметь формальную возможность вступить в Евросоюз.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и другие работники Госдепартамента на протяжении десятилетий «заталкивали» Украину в НАТО и поддерживали восстания в этой стране. Бывший глава Белого дома считает, что это привело мир к порогу Третьей мировой войны.