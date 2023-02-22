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Трамп: Нуланд и другие десятилетиями заталкивали Украину в НАТО и поддерживали восстания

Семен Лавров
03:40 22.02.2023
Экс-президент США заявил, что Виктория Нуланд десятилетиями «заталкивала» Украину в НАТО и поддерживала восстания на ее территории, что привело мир к порогу Третьей мировой.
Трамп: Нуланд и другие десятилетиями заталкивали Украину в НАТО и поддерживали восстания
© Фото: Michael Brochstein, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и другие работники Госдепартамента на протяжении десятилетий «заталкивали» Украину в НАТО и поддерживали восстания в этой стране. Об этом в видеообращении, размещенном в Truth Social, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Эти люди долгое время стремились к конфликту, как в случае с Ираком», - приводит его слова РИА Новости.

Бывший глава Белого дома считает, что это привело мир к порогу Третьей мировой войны. Но, если он вновь станет президентом, то уволит всех «разжигателей войны и обманщиков» в правительстве, пообещал Трамп.

Ранее жители США обратились к нему с просьбой о помощи в связи с рядом аварий в Огайо, которые привели к резкому ухудшению экологической ситуации в регионе. Байдену нет дела до проблем штата, считает мэр города Восточная Палестина, где не так давно сошел с рельсов поезд с химикатами.

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