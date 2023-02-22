Трамп: Нуланд и другие десятилетиями заталкивали Украину в НАТО и поддерживали восстания
Замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и другие работники Госдепартамента на протяжении десятилетий «заталкивали» Украину в НАТО и поддерживали восстания в этой стране. Об этом в видеообращении, размещенном в Truth Social, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Эти люди долгое время стремились к конфликту, как в случае с Ираком», - приводит его слова РИА Новости.
Бывший глава Белого дома считает, что это привело мир к порогу Третьей мировой войны. Но, если он вновь станет президентом, то уволит всех «разжигателей войны и обманщиков» в правительстве, пообещал Трамп.
Ранее жители США обратились к нему с просьбой о помощи в связи с рядом аварий в Огайо, которые привели к резкому ухудшению экологической ситуации в регионе. Байдену нет дела до проблем штата, считает мэр города Восточная Палестина, где не так давно сошел с рельсов поезд с химикатами.