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SHOT: обматеривший московских полицейских Тальков-младший попался с гашишем

Ян Брацкий
16:13 24.02.2023
Сына известного певца Игоря Талькова доставили в отдел полиции, где составили два административных протокола.
SHOT: обматеривший московских полицейских Тальков-младший попался с гашишем
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Сына Игоря Талькова задержали в центре Москвы. Полицейские обнаружили у него пакетик гашиша, пишет паблик SHOT. Иномарку Талькова-младшего остановили на одной из улиц. На вопрос правоохранителей, везет ли музыкант что-то запрещенное, он ответил утвердительно.

После этого певец якобы начал кричать на полицейских и размахивать пакетиком с веществом зелено-коричневого цвета. В итоге Талькова и его супругу доставили в отделение, где составили протокол и завели сразу два административных дела, а вещество из пакетика направили на экспертизу.

Сын знаменитого российского певца не первый раз попадает в скандалы. Не так давно он привлек к себе внимание борьбой с питерскими коммунальщиками. Они пытались закрасить граффити с портретом его отца на одной из улиц Санкт-Петербурга. Тальков-младший организовал дежурство и сбор подписей, чтобы сохранить изображение отца.

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