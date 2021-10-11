«Мы собираем подписи»: Тальков-младший будет отстаивать граффити с изображением отца

Сын Игоря Талькова в комментарии «Звезде» сообщил, что у трансформаторной будки с портретом его отца в Санкт-Петербурге дежурят поклонники творчества певца, который был убит на концерте в Северной столице в 1991 году.

«Да, у нас там есть человек на вахте, и люди сменяют друг друга с каким-то интервалом. А я здесь вообще практически постоянно нахожусь рядом, ну по крайней мере в пятиминутной доступности», - рассказал Игорь Тальков-младший.

Как пояснил сын исполнителя, который и сам занимается музыкой, он случайно увидел, когда три дня назад маляры приехали с кистями и ведрами краски закрашивать граффити.

«Я быстро записал для них послание, что если хоть миллиметр портрета отца пострадает, ну дальше я им не очень красиво сказал, в том смысле, что им будет не очень хорошо. Я сказал так, что это сработало. И они свою работу не успели выполнить», - сообщил Тальков.

Сейчас он вместе с группой питерских активистов собирает подписи и пишет в различные инстанции обращения, намереваясь сохранить граффити на законных основаниях. Как ему сообщили, сама организация «Ленэнерго» этому не препятствует, следует только пройти бумажную процедуру, а для этого нужно помочь ему наладить диалог между народом и властями города.

Ранее в поддержку граффити, которое без разрешения нарисовали уличные художники в Санкт-Петербурге, в комментарии «Звезде» высказался и певец Игорь Корнелюк, который был лично знаком с Игорем Тальковым.