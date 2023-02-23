МО РФ: свыше 210-ти националистов уничтожены на Донецком направлении

Наступление ведется при поддержке подразделений псковского соединения ВДВ, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск, уточнили в Минобороны России.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Более 210-ти украинских националистов уничтожены на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. Помимо живой силы противника, уничтожены бронемашины, РСЗО и гаубица врага.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения ВДВ, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20», - заявил Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка ударами ВС РФ уничтожен склад боеприпасов националистов. Еще шесть мест хранения взорваны в районе населенных пунктов Раздолье, Богатырь, Угледар, Разлив и Водяной ДНР.

Ранее стало известно, что российские танкисты за несколько дней наступления на Угледарском направлении отбросили боевиков Зеленского на несколько километров. Бои идут в сложных условиях. Несмотря на постоянную переброску резервов, националисты киевского режима несут тяжелейшие потери и отступают. Пробираясь сквозь минные поля, под огнем тяжелой артиллерии, российские танкисты каждый раз возвращаются с победой.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов