Белгородский губернатор Гладков заявил, что находится под присмотром врачей

Глава региона не назвал точный диагноз и пообещал вскоре выйти из больницы.

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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что сейчас находится под присмотром врачей. Глава региона заверил, что его здоровью ничего не угрожает.

«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра»,- написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Причину своего заболевания Вячеслав Гладков не озвучил. Он поблагодарил всех за поддержку и пообещал оставаться на связи.

Напомним, ранее появилась информация о том, что губернатора госпитализировали с пищевым отравлением. Сообщалось, что его состояние оценивается как средней степени тяжести.