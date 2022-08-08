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Массовая драка со стрельбой под Петербургом попала на видео

Виктория Ивашечкина
01:48 08.08.2022
Очевидцы инцидента сообщают, что на месте потасовки работает полиция.
© Видео: Мурино Сегодня // 78, Вконтакте © Фото: Мурино Сегодня // 78, Вконтакте
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В городе Мурино под Санкт-Петербургом произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы инцидента сообщают в соцсетях, что в потасовке приняли участие около 20 человек.

«Компания мужчин, одного били, стреляли в друг друга. Что происходит - непонятно, часть убежала в сторону Охтинской аллеи», - уточняют свидетели происшествия.

Подчеркивается, что сама массовая драка со стрельбой произошла на улице Авиаторов Балтики. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Как сообщат сами очевидцы, на месте происшествия работает полиция.

Ранее сообщалось, что в одном из подземных переходов Москвы несколько молодых людей напали на мужчину. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, агрессоры несколько раз ударили мужчину ногами. Он пытается скрыться, но его догоняют и продолжают бить. Прохожие пытаются разнять дерущихся, но молодые люди начинают атаковать и их.

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