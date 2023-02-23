В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ветераны ВОВ из Ростова-на-Дону поздравили с 23 февраля бойцов в зоне спецоперации

Анна Касаткина
21:44 23.02.2023
Ветераны обратилась к военнослужащим с пожеланием вернуться домой с победой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Ветераны Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна и Евгений Васильевич Сисюкины из Ростова-на-Дону поздравили участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Они пожелали российским бойцам вернуться домой здоровыми и с победой.

«Сохраните те славные боевые традиции, которые присущи вашим отцам, дедушкам, бабушкам. Вы должны выполнить эту задачу и вернуться домой победителями», - сказал Евгений Васильевич.

Ветеран также обратился с наставлением к подрастающему поколению.

«Вы - наследники нашей великой Победы 45-го года и других великих побед. От вас все зависит. Мы, старшее поколение, уходим из жизни, а вы идете на нашу смену. Будущее России - в ваших руках», - подчеркнул он.

Клавдия Ивановна обратилась к российским бойцам с пожеланием здоровья и благополучия.

«Я бы пожелала... чтобы было у них здоровье, благополучие, удача. Чтобы они вернулись здоровыми в свои дома, на родину нашу, с великой господней победой», - сказала она.

С 23 февраля Клавдию Ивановну и Евгения Васильевича поздравил заместитель руководителя ростовского отделения движения «Волонтеры Победы», координатор направления «Связь Поколения» Александр Яцынич. Ветераны часто посещают мероприятия общественного движения и делятся с молодым поколением своими воспоминаниями.

Ранее поздравлениями с Днем защитника Отечества по видеосвязи обменялись ветеран ВОВ Михаил Васильевич Асанов и артиллеристы Центрального военного округа, находящиеся в зоне специальной военной операции.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.