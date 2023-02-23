Ветераны ВОВ из Ростова-на-Дону поздравили с 23 февраля бойцов в зоне спецоперации

Ветераны обратилась к военнослужащим с пожеланием вернуться домой с победой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ветераны Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна и Евгений Васильевич Сисюкины из Ростова-на-Дону поздравили участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Они пожелали российским бойцам вернуться домой здоровыми и с победой.

«Сохраните те славные боевые традиции, которые присущи вашим отцам, дедушкам, бабушкам. Вы должны выполнить эту задачу и вернуться домой победителями», - сказал Евгений Васильевич.

Ветеран также обратился с наставлением к подрастающему поколению.

«Вы - наследники нашей великой Победы 45-го года и других великих побед. От вас все зависит. Мы, старшее поколение, уходим из жизни, а вы идете на нашу смену. Будущее России - в ваших руках», - подчеркнул он.

Клавдия Ивановна обратилась к российским бойцам с пожеланием здоровья и благополучия.

«Я бы пожелала... чтобы было у них здоровье, благополучие, удача. Чтобы они вернулись здоровыми в свои дома, на родину нашу, с великой господней победой», - сказала она.

С 23 февраля Клавдию Ивановну и Евгения Васильевича поздравил заместитель руководителя ростовского отделения движения «Волонтеры Победы», координатор направления «Связь Поколения» Александр Яцынич. Ветераны часто посещают мероприятия общественного движения и делятся с молодым поколением своими воспоминаниями.

Ранее поздравлениями с Днем защитника Отечества по видеосвязи обменялись ветеран ВОВ Михаил Васильевич Асанов и артиллеристы Центрального военного округа, находящиеся в зоне специальной военной операции.