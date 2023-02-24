Минобороны Белоруссии сообщило о передвижении ракетного подразделения

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Одно из ракетных подразделений армии Белоруссии в рамках мероприятий боевой готовности выдвинулось в назначенный район. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны республики. Предполагается, что личный состав займется подготовкой техники к боевому применению и оборудованием стартовых позиций.

«В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район», - заявили в оборонном ведомстве.

Недавно, Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжает придерживаться своего плана относительно Белоруссии и готовит экстремистов на Украине. По его словам, Киев просит Минск заключить пакт о ненападении, чтобы Белоруссия не двигала свои войска на Украину, но в то же время вооружает боевиков.

Лукашенко добавил, что такие страны, как Польша и Литва, «вообще очумели». По его словам, Белоруссия вынуждена жестко реагировать. Он заметил, что у его страны хватает проблем и на границах - как наземной, так и воздушной. Поэтому если кто-то будет создавать экстремистов внутри страны, то реакция, по словам Лукашенко, будет жесткая.