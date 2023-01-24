Лукашенко заявил, что Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении

Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на предложение о заключении пакта, на территории Украины продолжают готовить боевиков и экстремистов из числа уроженцев Белоруссии.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении. При этом, по его словам, Запад не отказался от своих планов относительно Белоруссии, продолжая готовить на Украине боевиков и экстремистов из уроженцев этой страны.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», - заявил Лукашенко в ходе совещания по общественно-политической обстановке.

Президент Белоруссии добавил, что такие страны, как Польша и Литва, «вообще очумели». По его словам, Белоруссия вынуждена жестко реагировать.

Он заметил, что у Белоруссии хватает проблем и на границах - как наземной, так и воздушной. Поэтому если кто-то будет создавать экстремистов внутри страны, то реакция, по словам Лукашенко, будет жесткая.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал своевременными договоренности России и Белоруссии в оборонной сфере.