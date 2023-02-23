Bloomberg: страны G7 разработают механизм для обмена данными о «пособниках» России в обходе санкций

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Страны G7 планируют разработать механизм, который позволит координировать применение санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, механизм, который предварительно назван «механизмом координации правоприменения», позволит странам «большой семерки» обмениваться данными в отношении компаний и стран, которые замечены в «пособничестве» России. Как отметил источник агентства, инструмент нужен, чтобы «закрутить гайки» и улучшить соблюдение ограничений.

Страны Евросоюза планируют 24 февраля принять 10-й пакет санкций против России. Издание Politico 16 февраля сообщило, что союзникам не удалось согласовать новые ограничения из-за разногласий в вопросе поставок синтетического каучука из России. Глава Евросовета Шарль Мишель 20 февраля сообщал, что все основные ограничения против РФ уже введены, а новые пакет направлены лишь на закрытие слабых мест.