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На Угледарском направлении танкисты за несколько дней откинули боевиков на пять километров

Михаил Аброськин
10:05 23.02.2023
Танкисты буквально в упор расстреливают скрытые в узкой лесополосе укрепления националистов.
На Угледарском направлении танкисты за несколько дней откинули боевиков на пять километров
© Фото: ТРК «Звезда»
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Многие российские военнослужащие День защитника Отечества встречают на боевом посту, в том числе в зоне проведения специальной операции. Танкисты морской пехоты Тихоокеанского флота прямо сейчас ведут наступление на Угледар. Им удалось значительно отбросить противника и занять выгодные рубежи.

Танкисты буквально в упор расстреливают скрытые в узкой лесополосе укрепления украинских боевиков. Их наступление командует Герой России Руслан Курбанов. За несколько дней боев экипажи под его руководством смогли отбросить противника почти на пять километров.

«На Угледарском направлении, честно скажу, противника даже жалко. Они начали подтягивать все свои резервы. Кидают своих людей практически на убой, видя, что мы пытаемся взять противника тяжелой техникой», - признается офицер.

Пробираясь сквозь минные поля, под огнем тяжелой артиллерии, танкисты каждый раз возвращаются с победой. Работа на передовой для них находится каждый день. В

Выезды происходят по нескольку раз в сутки. И даже свой профессиональный праздник защитники Отечества проводят в ожидании нового боя.

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипажи ТОС-1А «Солнцепек» ежедневно наносят тяжелый урон украинским националистам. Они поддерживают наступление морской пехоты Тихоокеанского флота на подступах к Угледару.

Боевики прячутся в окопах и среди руин. Но даже в укрытии выжить под огнем тяжелой огнеметной системы практически невозможно.

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