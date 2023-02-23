Wirtualna Polska: польская полиция провела секретную операцию на Украине

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На Украине сверхсекретную операцию по разминированию территорий провели полицейские из Польши. Отряд из 98 человек был отправлен по просьбе Киева, столкнувшегося с нехваткой саперов. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

Специалисты работали в течение последних пяти месяцев. Полицейские зачистили более 342 тысяч квадратных метров, обезвредили около двух 2 000 опасных предметов. Отмечается, что поляки работали, в том числе, в окрестностях Киева.

Ранее «Звезда» рассказывала, что у нескольких стран в Восточной Европе есть свой материальный интерес в украинском конфликте, который они не скрывают. Так, например, недавно польский экс-министр иностранных дел, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что правящая партия «Право и справедливость» сразу же после начала специальной операции России начала строить планы по разделу Украины между соседними странами.

Политик рассказал, что никто не знал, как может развиваться конфликт. По его словам, Украина могла быстро проиграть, и тогда Варшава под предлогом защиты «Незалежной» ввела бы свои воинские подразделения в пять западно-украинских областей.