Военнослужащие ТОФ приняли участие в мероприятиях в честь Дня защитника Отечества
Торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества уже проходят на востоке страны. Рано утром на Корабельной набережной Владивостока собрались местные жители, кадеты, курсанты, военнослужащие Тихоокеанского флота, представители МЧС, чиновники и священнослужители.
Они почтили память погибших героев минутой молчания. Также собравшиеся возложили к Вечному огню цветы.
Напомним, в Амурской области военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в торжественной церемонии. Она состоялась на мемориальном комплексе Белогорска у часовни воинов, погибших за Отечество.
Возложив цветы, бойцы почтили память погибших минутой молчания, а затем салютная группа роты почетного караула отдала честь павшим на полях сражений тремя залпами из стрелкового оружия.