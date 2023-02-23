Военнослужащие ТОФ приняли участие в мероприятиях в честь Дня защитника Отечества

На Корабельной набережной почтили память погибших героев и возложили цветы к Вечному огню.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества уже проходят на востоке страны. Рано утром на Корабельной набережной Владивостока собрались местные жители, кадеты, курсанты, военнослужащие Тихоокеанского флота, представители МЧС, чиновники и священнослужители.

Они почтили память погибших героев минутой молчания. Также собравшиеся возложили к Вечному огню цветы.

Напомним, в Амурской области военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в торжественной церемонии. Она состоялась на мемориальном комплексе Белогорска у часовни воинов, погибших за Отечество.

Возложив цветы, бойцы почтили память погибших минутой молчания, а затем салютная группа роты почетного караула отдала честь павшим на полях сражений тремя залпами из стрелкового оружия.