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В Приамурье военнослужащие ВВО поучаствовали в мероприятиях в честь Дня защитника Отечества

07:06 23.02.2023
На мемориальном комплексе Белогорска у часовни погибших за Отечество воинов состоялся митинг и церемония возложения венков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Амурской области в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа прошли торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. На мемориальном комплексе Белогорска у часовни воинов, погибших за Отечество, состоялся митинг и церемония возложения венков.

Выступающие выразили слова благодарности ветеранам и напутствовали молодежь на любовь и защиту Родины. Участники митинга почтили погибших воинов минутой молчания. Салютная группа роты почетного караула отдала честь павшим на полях сражений тремя залпами из стрелкового оружия.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие, представители администрации Белогорска, ветеранских организаций и юнармейцы, а также местные жители.

Ранее, состоялось торжественное собрание в Доме офицеров Белогорского гарнизона. После праздничного поздравления лучших военнослужащих были отметили ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.

Завершит праздник ночной салют. Его устроят артиллеристы в районе центральной площади. Небо украсит несколько десятков залпов салюта «Ассоль».

Напомним, в Москве командование ВДВ провело ряд торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы прошла божественная литургия в честь праздника. Затем на Суворовской площади состоялся ритуал возложения цветов к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении ратного долга.

По окончании ритуала, перед монументом торжественным маршем прошла рота почетного караула, отдавая дань памяти десантникам всех поколений, отдавших свои жизни за наше Отечество.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

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