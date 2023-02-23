Бойцы ВДВ провели торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества в Москве

В Главном храме ВДВ - Храме Благовещения Пресвятой Богородицы бойцы приложились к иконам, а после возложили цветы к памятнику погибшим бойцам-десантникам на Суворовской площади.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командование Воздушно-десантных войск провело в Москве ряд торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. В Главном храме ВДВ - Храме Благовещения Пресвятой Богородицы состоялась божественная литургия в честь наступающего праздника.

Военнослужащие, командный состав и все присутствующие на литургии смогли приложиться к иконам, осмотреть святыни храма и памятные доски, где перечислены имена Героев Советского Союза и Российской Федерации, связавших свою жизнь с ВДВ. Затем на Суворовской площади, возле Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, состоялся ритуал возложения цветов к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении ратного долга.

«Сегодня офицерами командования ВДВ в Главном Храме Воздушно-десантных войск проведен торжественный молебен в честь праздника Дня защитника Отечества. В святом для каждого десантника месте на Суворовской площади у памятника воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, возложены цветы. Мы помним свою историю и будем ее свято чтить», - рассказал полковник, начальник военно-политического отдела командования Воздушно-десантных войск Сергей Бойко.

По окончании торжественного ритуала, перед монументом торжественным маршем прошла рота почетного караула, отдавая дань памяти гвардейцам-десантникам всех поколений, отдавших свои жизни за наше Отечество.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов