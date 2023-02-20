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В Кремле посоветовали Молдавии быть осторожнее с высказываниями о Приднестровье

Тимур Шерзад
13:52 20.02.2023
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал «демилитаризации» Приднестровья, не остановившись перед фактом присутствия там российских миротворцев.
В Кремле посоветовали Молдавии быть осторожнее с высказываниями о Приднестровье
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал властям Молдавии быть осторожнее с высказываниями относительно Приднестровья. 

«Что касается приднестровских дел, продолжаем выполнять свои функции соответствующие. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными», - заметил Песков. 

Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал «демилитаризации» Приднестровья, заявив, что она «стоит во главе угла». Если этого удастся достигнуть, потом, как считает Речан, следует провести «экономическую и социальную» интеграцию жителей. 

Также Песков заявил, что на послании Путина будут присутствовать участники специальной военной операции.

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