Бравший Берлин ветеран Юрий Панаит сыграл на скрипке в честь 23 февраля

Юрий Панаит, награжденный за взятие Берлина и Праги, в свои 97 лет играет на скрипке для гостей в честь 23 февраля.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные и юнармейцы в честь Дня защитника Отечества посетили ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил в Ульяновске. Кадры поздравлений фронтовиков публикует Минобороны.

Солдаты, сержанты и офицеры, а также гражданский персонал и юнармейцы с поздравлениями посетили более 10 фронтовиков. Каждая встреча получалась по-своему особенной и до слез радовала ветеранов.

97-летний Юрию Григорьевич Панаит даже сыграл на скрипке, с которой дошел до Берлина в 1945 году и был награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина».

Ранее с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества к россиянам обратился глава государства Владимир Путин. Торжественная речь была произнесена президентом на митинге-концерте в «Лужниках», где он выступал на одной сцене с героями СВО. В своем обращении Владимир Путин отметил мужество российских военнослужащих, которые в настоящее время бьются на наших исторических рубежах. По мнению главы государства, поздравлений на 23 февраля заслуживают все, кто в какой-то мере поддерживают бойцов, включая сотрудников ОПК, медиков, работников транспорта и других.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.