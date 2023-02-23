Армия Армия Армия

Бравший Берлин ветеран Юрий Панаит сыграл на скрипке в честь 23 февраля

06:05 23.02.2023
Юрий Панаит, награжденный за взятие Берлина и Праги, в свои 97 лет играет на скрипке для гостей в честь 23 февраля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военные и юнармейцы в честь Дня защитника Отечества посетили ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил в Ульяновске. Кадры поздравлений фронтовиков публикует Минобороны.

Солдаты, сержанты и офицеры, а также гражданский персонал и юнармейцы с поздравлениями посетили более 10 фронтовиков. Каждая встреча получалась по-своему особенной и до слез радовала ветеранов.

97-летний Юрию Григорьевич Панаит даже сыграл на скрипке, с которой дошел до Берлина в 1945 году и был награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина».

Ранее с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества к россиянам обратился глава государства Владимир Путин. Торжественная речь была произнесена президентом на митинге-концерте в «Лужниках», где он выступал на одной сцене с героями СВО. В своем обращении Владимир Путин отметил мужество российских военнослужащих, которые в настоящее время бьются на наших исторических рубежах. По мнению главы государства, поздравлений на 23 февраля заслуживают все, кто в какой-то мере поддерживают бойцов, включая сотрудников ОПК, медиков, работников транспорта и других.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:03 Армия
Видео
Путин: первые комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступают на боевое дежурство в 2023 году
00:33 Армия
Шойгу отметил мужество и самоотверженность участников СВО в День защитника Отечества
00:55 В стране и мире
Количество жертв землетрясения в Турции превысило 43 тысячи человек
22:21 В стране и мире
Видео
Российский парламент начал реализацию послания Путина с Договора о СНВ
21:54 В стране и мире
Маск обвинил Нуланд в эскалации украинского конфликта
Популярное
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.