В Москве открылся Зал истории Главного автобронетанкового управления МО РФ

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Зал истории Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) открылся в преддверии Дня защитника Отечества на 147-ой автомобильной базе ведомства. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО.

В зале собраны документы, связанные с историей созданием и развитием бронетанкового вооружения и военной техники. В нем также можно увидеть вещи, документы и форму одежды руководителей, возглавлявших управление в разные годы. Особое внимание в экспозиции уделяется разработке новых образцов вооружения и военной техники, в нем представлены макеты экспериментальный образцов и принятых

на вооружение танков и бронеавтомобилей.

Новая экспозиция разместилась в одном из помещений историко-мемориального зала военной автомобильной техники. В нем представлены уникальные исторические экспонаты, такие как автомобили Сталина, Хрущева, Брежнева, Ельцина и других, экспериментальные и трофейные автомобили, а также экспозиция механического сборочного цеха №6, в котором на заводе ЗИЛ, производилась сборка правительственных лимузинов и парадных автомобилей.

В церемонии открытия зала истории ГАБТУ поучаствовали начальник управления генерал-майор Александр Шестаков, ветераны и военнослужащие московского гарнизона. Ожидается, что зал станет местом для встречи ветеранов и объектом военно-патриотического воспитания молодежи. В будущем планируется проведение экскурсий для военнослужащих контрактной и срочной службы, курсантов высших военных учебных заведений, суворовцев, нахимовцев, учащиеся других учебных заведений довузовского образования, подведомственных Минобороны России, а также для представителей общественных организаций.

Ранее в Музее Вооруженных сил России открыли посвященную событиям на Донбассе выставку с экспонатами из зоны специальной военной операции.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.