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В Музее ВС РФ открыли посвященную событиям на Донбассе выставку с экспонатами из зоны СВО

Ян Брацкий
21:04 21.02.2023
Москвичи и гости столицы смогут посетить выставку по билетам в ЦМВС РФ с 22 февраля по 31 мая.
В Музее ВС РФ открыли посвященную событиям на Донбассе выставку с экспонатами из зоны СВО
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Посвященная событиям на Донбассе выставка «Zдесь наша земля, мы не уйдем!» открылась во вторник в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации. В экспозиции предметы и материалы из зоны боевых действий. Особое место занимают предметы-свидетели зверств националистов: детские игрушки, предметы личного обихода, принадлежавшие невинным жертвам вооруженной агрессии Украины.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Рассказ о героях спецоперации представлен в цифровом формате. Среди экспонатов и Орден Мужества Дмитрия Бабарика - воспитанника детдома, который отправился в зону специальной военной операции с началом боевых действий и героически погиб в мае прошлого года.

Среди экспонатов выставки – пропагандистские материалы украинских националистов, нашивки и шевроны преступников киевского режима, другие элементы форменного обмундирования.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На церемонии открытия выставки присутствовали члены комитета Совета Федерации по обороне, полномочный и чрезвычайный посол ДНР в России, представители Департамента культуры Минобороны РФ, военнослужащие-участники СВО.

А накануне в Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи представили предметы, связанные с украинскими националистами, а также образцы западного вооружения, добытые военнослужащими ВС РФ в ходе спецоперации. Посвященная СВО экспозиция называется «Только вместе! Только вперед!». Ознакомиться с ней может любой желающий. Выставка начинает работу с 22 февраля.  

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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