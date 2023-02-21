В стране и мире В Музее ВС РФ открыли посвященную событиям на Донбассе выставку с экспонатами из зоны СВО Ян Брацкий Москвичи и гости столицы смогут посетить выставку по билетам в ЦМВС РФ с 22 февраля по 31 мая. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Посвященная событиям на Донбассе выставка «Zдесь наша земля, мы не уйдем!» открылась во вторник в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации. В экспозиции предметы и материалы из зоны боевых действий. Особое место занимают предметы-свидетели зверств националистов: детские игрушки, предметы личного обихода, принадлежавшие невинным жертвам вооруженной агрессии Украины. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Рассказ о героях спецоперации представлен в цифровом формате. Среди экспонатов и Орден Мужества Дмитрия Бабарика - воспитанника детдома, который отправился в зону специальной военной операции с началом боевых действий и героически погиб в мае прошлого года. Среди экспонатов выставки – пропагандистские материалы украинских националистов, нашивки и шевроны преступников киевского режима, другие элементы форменного обмундирования. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» На церемонии открытия выставки присутствовали члены комитета Совета Федерации по обороне, полномочный и чрезвычайный посол ДНР в России, представители Департамента культуры Минобороны РФ, военнослужащие-участники СВО. А накануне в Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи представили предметы, связанные с украинскими националистами, а также образцы западного вооружения, добытые военнослужащими ВС РФ в ходе спецоперации. Посвященная СВО экспозиция называется «Только вместе! Только вперед!». Ознакомиться с ней может любой желающий. Выставка начинает работу с 22 февраля. © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Экспертное мнение и аналитика