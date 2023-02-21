В Музее ВС РФ открыли посвященную событиям на Донбассе выставку с экспонатами из зоны СВО
Москвичи и гости столицы смогут посетить выставку по билетам в ЦМВС РФ с 22 февраля по 31 мая.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Посвященная событиям на Донбассе выставка «Zдесь наша земля, мы не уйдем!» открылась во вторник в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации. В экспозиции предметы и материалы из зоны боевых действий. Особое место занимают предметы-свидетели зверств националистов: детские игрушки, предметы личного обихода, принадлежавшие невинным жертвам вооруженной агрессии Украины.