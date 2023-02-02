Нарышкин заявил, что США с трудом удерживают единство стран НАТО
Вашингтону приходится затрачивать все больше усилий, чтобы не допустить раскола североатлантического альянса из-за отсутствия единого мнения о наращивании военной помощи Украине и агрессивного противостояния России. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поделился с РИА Новости своим мнением о проблемах внутри НАТО.
«Американцам приходится затрачивать все больше и больше усилий, чтобы удержать страны альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против Российской Федерации», - отметил глава СВР.
Нарышкин заострил внимание на ситуации с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, которому пришлось столкнуться с давлением США из-за его сомнений по поводу вмешательства Германии в украинский конфликт.
«Мы четко видим, что как только кто-то из союзников проявляет сомнения, то моментально сомневающийся жесткой рукой ставится на место», - резюмировал Нарышкин.
Ранее директор СВР назвал несбыточными планы НАТО добиться «в так называемом стратегическом поражении России».