Глава СВР считает, что среди стран-членов НАТО нет единства по вопросу противостояния России, и Америке приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы избежать раскола альянса.

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Вашингтону приходится затрачивать все больше усилий, чтобы не допустить раскола североатлантического альянса из-за отсутствия единого мнения о наращивании военной помощи Украине и агрессивного противостояния России. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поделился с РИА Новости своим мнением о проблемах внутри НАТО.

«Американцам приходится затрачивать все больше и больше усилий, чтобы удержать страны альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против Российской Федерации», - отметил глава СВР.

Нарышкин заострил внимание на ситуации с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, которому пришлось столкнуться с давлением США из-за его сомнений по поводу вмешательства Германии в украинский конфликт.

«Мы четко видим, что как только кто-то из союзников проявляет сомнения, то моментально сомневающийся жесткой рукой ставится на место», - резюмировал Нарышкин.

Ранее директор СВР назвал несбыточными планы НАТО добиться «в так называемом стратегическом поражении России».