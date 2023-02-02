В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нарышкин заявил, что США с трудом удерживают единство стран НАТО

Ирина Елагина
04:02 02.02.2023
Глава СВР считает, что среди стран-членов НАТО нет единства по вопросу противостояния России, и Америке приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы избежать раскола альянса.
Нарышкин заявил, что США с трудом удерживают единство стран НАТО
© Фото: Wu Wei ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Вашингтону приходится затрачивать все больше усилий, чтобы не допустить раскола североатлантического альянса из-за отсутствия единого мнения о наращивании военной помощи Украине и агрессивного противостояния России. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поделился с РИА Новости своим мнением о проблемах внутри НАТО.

«Американцам приходится затрачивать все больше и больше усилий, чтобы удержать страны альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против Российской Федерации», - отметил глава СВР.

Нарышкин заострил внимание на ситуации с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, которому пришлось столкнуться с давлением США из-за его сомнений по поводу вмешательства Германии в украинский конфликт.

«Мы четко видим, что как только кто-то из союзников проявляет сомнения, то моментально сомневающийся жесткой рукой ставится на место», - резюмировал Нарышкин.

Ранее директор СВР назвал несбыточными планы НАТО добиться «в так называемом стратегическом поражении России».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:02 В стране и мире
Нарышкин заявил, что США с трудом удерживают единство стран НАТО
00:00 Армия
Раскрыт псевдоним Сталина во время Сталинградской битвы
20:35 В стране и мире
Видео
Аналитик из США Риттер: торговля оружием из Украины налаживалась годами
20:11 В стране и мире
Обнаруженные в Молдавии обломки ракет оказались частью украинской С-300
19:07 В стране и мире
Крупнейшая за последние 10 лет забастовка началась в Лондоне
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.