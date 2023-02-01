Нарышкин рассказал о несбыточных мечтах НАТО о стратегическом поражении России
Сергей Нарышкин рассказал, почему НАТО увязло в украинском конфликте и делает ставку на противостояние.
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Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин раскрыл истинные планы НАТО на Украине и назвал их несбыточной мечтой.
«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты в так называемом стратегическом поражении России», - рассказал Нарышкин в интервью РИА Новости.
Глава СВР заявил, что ставка НАТО на поражение России обречена на провал, и подчеркнул, что «этому не бывать».
Ранее политолог Андрей Манойло отметил, что военно-промышленный комплекс США заинтересован в затягивании украинского конфликта из-за сверхприбылей, так как поставляемое европейцами вооружение Киеву в основном американского производства.