Politico: Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций против России

© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за разногласий в вопросах поставок синтетического каучука. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

«Ни для кого не стало сюрпризом, что члены ЕС не смогли прийти с соглашению по санкциям прошлым вечером. Причиной разногласий стал каучук, поставки которого, согласно документам, комиссия планирует ограничить», - пишет издание.

Сторонником запрета поставок является Польша, в то время как Германия и Италия выступили против.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций предполагает торговые ограничения на сумму в 11 миллиардов евро. Также ограничения могут коснуться поставок электроники, которая используется в российских военных системах.