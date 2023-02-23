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В Санкт-Петербурге дали салют в честь Дня защитника Отечества

Максим Крюков
22:35 23.02.2023
Всего прозвучало 30 залпов из артиллерийских орудий, каждый из которых был посвящен Героям Советского Союза и России, советским военачальникам и труженикам тыла.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Санкт-Петербурге со стен бастионов Петропавловской крепости раздались залпы праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие началось в 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Отмечается, что всего прозвучало тридцать артиллерийских залпов, каждый из которых был поименован и посвящен Героям Советского Союза и России, советским военачальникам и труженикам тыла.

Кроме того, отдельный залп был дан в честь участников специальной военной операции. В Петропавловской крепости во время торжественного мероприятия присутствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов и временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин.

Ранее яркими красками и огнями расцвело московское небо. Над столицей также прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Салют запускали с 14 площадок в Москве. Самая главная - парк Победы на Поклонной горе, где оборудовали сразу две точки запуска.

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