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В Москве прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

Ян Брацкий
21:10 23.02.2023
В честь праздника над Москвой прогремели 30 залпов праздничного салюта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Московское небо расцвело яркими красками и огнями. Над столицей прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Старт красочному мероприятию дали ровно в 21:00, всего прогремело ровно 30 залпов. Салют запускали с 14 площадок в российской столице. Самая главная - парк Победы на Поклонной горе, где оборудовали сразу две точки запуска.

Ранее Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к военнослужащим со сцены Центрального академического театра Российской Армии. Глава оборонного ведомства заявил, что сила духа русского солдата и мощь отечественного оружия всегда были неотъемлемой частью величия страны. Славные победы русского воинства навсегда вписаны в историю, добавил Шойгу.

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