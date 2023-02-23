Еловые ветви и красные гвоздики: как прошел День защитника Отечества у стен Кремля

В завершение президент России Владимир Путин оставил красные гвоздики на каждом из постаментов в честь городов-героев.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин и Сергей Шойгу в День защитника Отечества по традиции возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Глава государства и Министр обороны почтили память павших воинов минутой молчания. Торжественно-траурная церемония прошла с участием солдат роты почетного караула, которые установили венок у Мемориала, и оркестра, исполнившего гимн России.

Когда венок из еловых ветвей и красных гвоздик с лентой в цветах российского триколора и надписью «Неизвестному солдату от президента России» установят у Кремлевской стены, наступит минута молчания.

Память о советских и российских воинах, безымянно погибших в боях, - навечно в сердце каждого. Вместе с президентом на торжественной церемонии возложения в Александровском саду - Сергей Шойгу. Он возложил цветы сразу после президента. Также - ветераны боевых действий: Герои Советского Союза и России. Венки возложила и коллегия Министерства обороны России во главе с первым заместителем министра Русланом Цаликовым.

Могила Неизвестного солдата - символ памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков, и сегодня среди пришедших - участники спецоперации - те, кто защищает Донбасс от неонацизма.

Как раннее отметил президент в своей поздравительной речи, каждый из бойцов в зоне СВО сражается мужественно, героически. И вот те, кто рискует жизнями ради безопасности России, поздравляют президента в ответ.

«Разрешите от лица участников СВО поздравить вас с Днем защитника Отечества. В вашем послании Федеральному собранию было сказано о фонде поддержки ветеранов. Хочу поблагодарить вас, это очень важное решение», - сказал Герой России, подполковник ВС РФ Роман Черемухин.

Президент отметил, что за каждым ветераном специальной военной операции будет закреплен и персональный социальный работник. Помогут и тем жителям, кто ушел со службы из-за ранений до вступления новых территорий в состав России.

Заботится обо всех, кто защищает и защищал Отечество - долг государства, подчеркнул российский лидер. Он уверен, будущее без поддержки армии, поддержки духовенства невозможно.

Недавнее послание Федеральному собранию - в центре внимания каждого. Ведь в нем заложены основы для развития будущего России. Сам президент во время разговора с ветеранами боевых действий отметил, что выслушать столь объемную речь непросто.

Все понимают: в послании президента Федеральному собранию заложено направление для развития страны на годы вперед. И будущее нашего государства во многом зависит от молодого поколения.

Помнить о подвигах тех, кто сражался в Великой Отечественной войне - святой долг. В завершение президент оставил красные гвоздики на каждом из постаментов в честь городов-героев, среди которых - Киев и Одесса, Брестская крепость и Минск, Ленинград и Сталинград, Севастополь, и поклонился каждому из них. Также Путин возложил цветы к стеле городов воинской славы.

Ранее глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества заявил, что социальная защита семей участников специальной военной операции является приоритетной работой для Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, Министр обороны РФ поблагодарил родственников военнослужащих за моральную поддержку, ведь она помогает им достойно выполнять свой воинский долг.