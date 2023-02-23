Офицер Красной Армии Лукьянов в день подвига Матросова совершил аналогичный поступок

Сегодня о героических подвигах Александра Матросова и Михаила Лукьянова напоминают мемориальный комплекс, построенный еще во времена СССР, и бетонное укрепление, которое было установлено уже в наши дни.

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В день гибели Александра Матросова, который 80 лет назад закрыл собой амбразуру во время штурма деревни Чернушки, такой же героический подвиг совершил еще один солдат. Причем совсем неподалеку - примерно в полутора километрах от места гибели самого Матросова. Этим героем оказался лейтенант Михаил Лукьянов.

Сегодня об их героическом подвиге напоминают мемориальный комплекс, построенный еще во времена СССР, и бетонное укрепление, установленное уже в наши дни. Это напоминание и символ того, что 19-летний юноша не раздумывая, презирая смерть, бросился на амбразуру вражеского укрепления ради того, чтобы спасти своих товарищей и приблизить Победу.

Ранее заведующая Центром патриотических инициатив им. А.М. Матросова Елена Кондратович в беседе со «Звездой» заявила, что после распада СССР стало модным сомневаться в подвиге героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова. По ее словам, это делалось для того, чтобы уничтожить великое государство с великой историей.